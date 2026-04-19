Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia che i seggi elettorali nelle scuole di Ponte Valleceppi saranno sospesi, con l’istituzione di un Centro di voto presso il Cva di Ponte Valleceppi. La decisione è stata comunicata dagli uffici competenti, che hanno annunciato la chiusura degli spazi scolastici dedicati alle operazioni di voto e l’apertura di una nuova sede presso il centro civico.

"Basta con i seggi elettorali nelle scuole, adesso serve una svolta". È la richiesta di Augusto Peltristo, capogruppo di Fare Perugia con Romizi – Forza Italia e di Edoardo Gentili, che hanno presentato un’interrogazione in consiglio comunale proprio per chiedere all’amministrazione di individuare sedi alternative in vista delle prossime consultazioni elettorali. Con una possibile soluzione già pronta, il Cva di Castel del Piano (nella foto): "un’alternativa concreta – dicono – per garantire diritto allo studio e voto accessibile". Peltristo e Gentili invocano "lo stop all’utilizzo sistematico delle scuole come sedi di seggio elettorale, una scelta che penalizza studenti, famiglie e personale scolastico, interrompendo le attività didattiche e creando disagi evitabili".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Stop ai seggi nelle scuole. C’è il Cva di Ponte Valleceppi"

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