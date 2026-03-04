Seggi elettorali nelle scuole Orizzonte per Lecco | Necessario ripensare il sistema

Orizzonte per Lecco ha espresso preoccupazione riguardo all'uso delle scuole come seggi elettorali in vista delle prossime votazioni. I referendum del 22 e 23 marzo e le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio richiedono la trasformazione di molte strutture scolastiche in punti di voto. Questa situazione ha sollevato dubbi tra le famiglie lecchesi, che temono possibili disagi.

Considerati i prossimi eventi elettorali (referendum 22 e 23 marzo ed elezioni amministrative 24 e 25 maggio) che comporteranno la chiusura di molte scuole per l'allestimento dei seggi nelle stesse, Orizzonte per Lecco ha raccolto una certa preoccupazione da parte di molte famiglie lecchesi.