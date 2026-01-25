Il famoso marchio cinese smetterà di produrre smartphone | la fine di un’era

Il noto marchio cinese, conosciuto per la produzione di smartphone, ha comunicato la decisione di interrompere definitivamente la propria produzione. Questa scelta segna la fine di un’epoca nel settore tecnologico, suscitando attenzione tra gli utenti e gli operatori del mercato. La decisione appare significativa e richiede una riflessione sulle dinamiche del settore e sulle prospettive future di questa azienda.

Il famosissimo marchio cinese che produce, tra le altre cose, smartphone ha annunciato uno stop clamoroso. Il 2026 segna un passaggio storico per il mercato mobile: Asus ha annunciato ufficialmente lo stop alla produzione di smartphone, decretando la fine delle linee Zenfone e ROG Phone, due serie che negli ultimi anni avevano conquistato una nicchia di utenti fedeli. La notizia, inizialmente circolata come indiscrezione, è stata confermata dal presidente Jonney Shih, che ha spiegato come l’azienda abbia deciso di concentrare tutte le risorse su settori considerati più strategici, in particolare intelligenza artificiale, computer e dispositivi emergenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

