Sulle prime pagine Francia ' il declino auto francese' con chiusura Stellantis Poissy

Le prime pagine francesi si concentrano sul declino dell'industria automobilistica nazionale, con particolare attenzione alla chiusura dello stabilimento di Poissy. Questa decisione segna un momento di difficoltà per il settore, che vede ridursi le attività e i posti di lavoro in uno dei centri storici della produzione automobilistica nel paese. La notizia ha suscitato reazioni tra i lavoratori e le autorità locali, preoccupate per le ripercussioni future.

Poissy, simbolo del declino dell'industria dell'auto in Francia. "Il lento declino dell'auto francese": a Parigi i quotidiani aprono oggi le loro prime pagine con la decisione di Stellantis di arrestare dal 2028 la produzione di automobili nella storica fabbrica di Poissy, voltando definitivamente una pagina della storia industriale nella regione parigina. Quella di Poissy era l'ultima fabbrica automobilistica di assemblaggio dell'Ile-de-France, una delle 5 del gruppo Stellantis in tutto il territorio francese. E una delle 11 fabbriche francesi di auto. Il gruppo italo-franco-americano manterrà quindi in Francia 4 delle sue fabbriche che producono auto su un totale di 42 nel mondo: quelle di Mulhouse e Sochaux, nell'est del paese, e quelle di Rennes nell'ovest e Hordain nel nord (per i veicoli commerciali).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sulle prime pagine Francia 'il declino auto francese' con chiusura Stellantis Poissy Notizie correlate L’affresco con Meloni sulle prime pagine dei giornali. Possibile che siamo veramente così tonti?La vicenda di Giorgia Meloni rappresentata come un angioletto in un affresco mi ha fatto pensare. Garlasco, le prime indiscrezioni sulle 350 pagine della consulenza Cattaneo potrebbero scagionare StasiLe prime indiscrezioni emerse sulle 350 pagine che compongono la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco potrebbero... Panoramica sull’argomento Sulle prime pagine Francia 'il declino auto francese' con chiusura Stellantis Poissy(ANSA) - PARIGI, 17 APR - Poissy, simbolo del declino dell'industria dell'auto in Francia, Il lento declino dell'auto francese: a Parigi i quotidiani aprono oggi le loro prime pagine con la decisi ... tuttosport.com Stellantis, nel 2028 Poissy smetterà di fare auto: fine di un’era alle porte di ParigiIl gruppo ferma lo storico impianto, ma non lo chiude: il sito sarà trasformato e convertito a nuove produzioni ... quattroruote.it