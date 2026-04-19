Il ristorante INEO, collocato nell’hotel Anantara Palazzo Naiadi a Roma, ha ricevuto la stella Michelin. La premiazione si deve al lavoro dello chef Heros De Agostinis, che guida la cucina del locale. La stella rappresenta il riconoscimento ufficiale di un’eccellenza gastronomica. La struttura si trova nel centro della capitale italiana e propone piatti che uniscono influenze italiane e internazionali.

Il ristorante INEO, situato all’interno dell’hotel Anantara Palazzo Naiadi a Roma, ha ottenuto la stella Michelin sotto la guida tecnica e creativa di Heros De Agostinis. La proposta gastronomica, che si sviluppa in piazza della, unisce le radici multietniche dello chef con una precisione internazionale maturata in contesti di lusso. L’identità culinaria tra Esquilino e standard internazionali. Heros De Agostinis non è solo un nome sulla carta dei menu, ma il motore di una cucina che fonde memoria personale e rigore tecnico. Cresciuto nell’area di piazza Vittorio, zona storicamente caratterizzata da una forte mescolanza di culture, lo chef porta in tavola i ricordi legati alla nonna Angela e alle influenze speziate ricevute durante l’infanzia in territorio abruzzese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stella Michelin all’INEO: il viaggio culinario tra Roma e il mondo

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