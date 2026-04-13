Un viaggio culinario tra gli ori bianchi dell' Emilia-Romagna

A sei mesi esatti dalla prima edizione di "Oro Bianco”, la festa-mercato dei caseifici dell’Emilia-Romagna dell’ottobre scorso e a sei mesi della prossima edizione, già annunciata per domenica 18 ottobre 2026, l’Areale Enogastronomico ‘I Rubiconi’ organizza un ciclo di tre incontri-degustazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Viaggio gusto tra Dop e Igp. Il modello Emilia-Romagna che unisce brindisi e vacanzaUna terra straordinaria l’Emilia-Romagna dove il racconto del vino si accompagna in modo strutturato a quello dell’offerta turistica.

Viaggio in Emilia-RomagnaSi intitola ’Sguardi sul paesaggio’ la mostra inaugurata ieri alla Pinacoteca Nazionale di Bologna in occasione della Giornata nazionale del...