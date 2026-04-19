ineo tra roma e il resto del mondo

Heros De Agostinis è uno chef noto per la sua passione e spontaneità in cucina. Prima di essere riconosciuto come chef, è un uomo che si distingue per il modo in cui si dedica al suo lavoro, trasmettendo emozioni attraverso ogni piatto. La sua interpretazione della cucina riflette un carattere autentico, con un tocco di innocenza che rende il suo stile unico e riconoscibile.

Heros De Agostinis prima che un bravo chef è un uomo. Lo si vede dal modo in cui interpreta la cucina, con passione intrisa di un pizzico di naïveté che lo rende spontaneo e francamente irresistibile. Ma guai a sottovalutarlo: è preciso, esperto, tecnico, ma anche evocativo, narrativo, ricco di suggestione che gli arrivano intanto dalle origini (è romano di piazza Vittorio, zona multietnica ante litteram della capitale, ed è poi cresciuto in Abruzzo), da maestri come Heinz Beck, Joël Robuchon e Marc Veyrat, ma anche dai tanti giri per il mondo che hanno costruito il suo solido curriculum, che racconta di un quarto di secolo trascorso in molti prestigiosi ristoranti spesso inseriti in hotel di lusso e quindi con standard estremamente elevati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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