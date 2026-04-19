Stefano De Martino torna da Fabio Fazio l'ultima volta aveva dichiarato | Sanremo mi spaventa

Il 19 aprile, Stefano De Martino parteciperà come ospite alla trasmissione di Fabio Fazio. La sua presenza in studio sarà collegata al ruolo di futuro conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. In passato, De Martino aveva commentato di sentirsi spaventato dall’esperienza a Sanremo. La sua partecipazione a Che tempo che fa segna un ritorno televisivo in un contesto diverso rispetto alle apparizioni precedenti.

Stefano De Martino sarà ospite della puntata di Che tempo che fa del 19 aprile. Stavolta tornerà in studio in qualità di prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.🔗 Leggi su Fanpage.it

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