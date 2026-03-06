Fabio De Luigi | Ho declinato inviti a Sanremo quel palco mi spaventa Quest'anno sono andato ma non da comico

Fabio De Luigi ha spiegato di aver rifiutato diversi inviti a partecipare a Sanremo perché il palco lo spaventa. Quest’anno ha deciso di partecipare, ma non come comico, e ha condiviso questa esperienza durante un’intervista con Gianluca Gazzoli, anche lui presente alle giornate del festival. De Luigi ha quindi descritto il suo coinvolgimento nella kermesse, senza ulteriori dettagli o motivazioni.

De Luigi: «Gialappa's mi bocciò Olmo, poi vendette 15 mila copie in un'ora»Regista di Un bel giorno, in uscita nelle sale, è stato ospite al BSMT: Al cinema l'onda Zalone aiuta tutti. Sanremo mi spaventa, ho detto no a qualche invito: me la facevo sotto, l'eredità di un B ... msn.com

Un Bel Giorno: Fabio De Luigi e Virginia Raffaele in una commedia con pochi guizziArriva nei cinema italiani da giovedì 5 marzo, il nuovo film di Fabio De Luigi Un Bel Giorno. Il regista si ritaglia per lui il ruolo del protagonista: il vedovo con quattro figlie femmine a carico, ... today.it

“Io e Virginia siamo entrambi puntigliosi e in questo ci troviamo molto bene”: Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, protagonisti del film “Un bel giorno”, a #EffettoNotte Oggi #6marzo ore 23.10 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #cinema #int - facebook.com facebook

Da oggi AL CINEMA con @01Distribution #UnBelGiorno di Fabio De Luigi. Cosa accade quando due adulti “un bel giorno” si incontrano e si piacciono al punto da decidere di ingannarsi reciprocamente Una produzione @lotusproduzioni, una società @Leo x.com