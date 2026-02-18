Stefano De Martino e Maria De Filippi a pranzo insieme | nuovo progetto in arrivo!

Stefano De Martino e Maria De Filippi sono stati visti a pranzo insieme, suscitando molte speculazioni sui social. La loro uscita, avvenuta in un ristorante di Milano, ha alimentato i rumors di un possibile nuovo show televisivo in cantiere. Un incontro apparentemente casuale, ma che potrebbe nascondere un progetto importante legato alla prossima stagione televisiva.

Stefano De Martino e Maria De Filippi avvistati a pranzo insieme riaccendono il gossip televisivo: incontro casuale o nuovo progetto segreto per la prossima stagione TV? Un pranzo che vale più di mille parole e che riaccende il gossip televisivo italiano in poche ore. Quando Stefano De Martino e Maria De Filippi vengono avvistati allo stesso tavolo, il chiacchiericcio diventa inevitabile e le ipotesi iniziano a rincorrersi senza sosta. L’incontro, avvenuto lontano dai riflettori ufficiali ma sotto gli occhi attenti dei curiosi, ha subito acceso le fantasie su un possibile nuovo progetto televisivo pronto a cambiare gli equilibri della prossima stagione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

