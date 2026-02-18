Stefano De Martino e Maria De Filippi a pranzo insieme | nuovo progetto in arrivo!
Stefano De Martino e Maria De Filippi sono stati visti a pranzo insieme, suscitando molte speculazioni sui social. La loro uscita, avvenuta in un ristorante di Milano, ha alimentato i rumors di un possibile nuovo show televisivo in cantiere. Un incontro apparentemente casuale, ma che potrebbe nascondere un progetto importante legato alla prossima stagione televisiva.
Stefano De Martino e Maria De Filippi avvistati a pranzo insieme riaccendono il gossip televisivo: incontro casuale o nuovo progetto segreto per la prossima stagione TV? Un pranzo che vale più di mille parole e che riaccende il gossip televisivo italiano in poche ore. Quando Stefano De Martino e Maria De Filippi vengono avvistati allo stesso tavolo, il chiacchiericcio diventa inevitabile e le ipotesi iniziano a rincorrersi senza sosta. L’incontro, avvenuto lontano dai riflettori ufficiali ma sotto gli occhi attenti dei curiosi, ha subito acceso le fantasie su un possibile nuovo progetto televisivo pronto a cambiare gli equilibri della prossima stagione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
C’È POSTA PER TE: STEFANO DE MARTINO OSPITE D’ONORE DI MARIA DE FILIPPISabato 17 gennaio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento di
Leggi anche: Affari tuoi, la finta Maria De Filippi gela De Martino
Stefano De Martino e Maria De Filippi a pranzo insieme: nuovo progetto in arrivo!
Argomenti discussi: Stefano De Martino e Martina Miliddi? Il cuore della ballerina batte solo per il suo Spillo; Martina Miliddi di Affari Tuoi: Io e Stefano De Martino insieme? Vi dico tutto; Martina Miliddi: la verità sul rapporto con Stefano De Martino e il paragone con Samira Lui; Affari Tuoi, Stefano De Martino stupito dal look di Martina: nuovo regalo di matrimonio.
Affari tuoi, De Martino balla con l'abito mai visto prima: Martina Miliddi oscurataNella nuova puntata del 17 febbraio c'è Sara, che rifiuta tanti assegni e torna a casa a mani vuote. De Martino scatenato in un ballo a sorpresa ... libero.it
Gerry Scotti a STEP con Stefano De Martino, l’imitazioni di Claudio Lauretta nella nuova stagioneLe registrazioni della nuova stagione di STEP sono partite e dai video emerge la partecipazione di Claudio Lauretta nei panni di Gerry Scotti, con un inatteso ... fanpage.it
Sonny Olumati. Scott Dugdale · Pensive Dream. "La verità è che mi sono innamorata" : Quando Belen Rodriguez confessò in TV il suo amore per Stefano De Martino Il momento in cui Belén Rodríguez ha ufficializzato il legame sentimentale con Stefano De facebook
Semplicemente #STEP Con Stefano De Martino! Stasera tutto è possibile prossimamente su #Rai2 e #RaiPlay x.com