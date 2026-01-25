Affari Tuoi Stefano De Martino ad Antonio | Sei matto il pacchista dell'Umbria cambia idea sul finale e vince

Il 25 gennaio 2026, Antonio dell'Umbria ha deciso di accettare l'offerta di 22mila euro proposta da Stefano De Martino, mettendo fine alla sua partecipazione ad Affari Tuoi. Dopo un iniziale rifiuto, il pacchista ha cambiato idea e ha concluso la sua esperienza con un esito positivo, dimostrando come le decisioni possano evolversi anche inaspettatamente.

Partita con lieto fine per Antonio della Regione Umbria: stasera, 25 gennaio 2026, il pacchista ha scelto di accettare l'assegno del dottore da 22mila euro. Il suo pacco ne conteneva 20mila.

