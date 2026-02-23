Fermata di Capocolle vietata ai disabili passeggero costretto a scendere a 3 chilometri | il caso finisce in Regione

Un passeggero disabile è stato costretto a scendere dall'autobus a tre chilometri dalla fermata di Capocolle, perché questa era vietata ai mezzi accessibili. Il consigliere regionale Marco Mastacchi di Rete Civica ha inviato un atto ispettivo alla giunta per chiedere spiegazioni. La vicenda ha sollevato polemiche sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e sull’accessibilità delle fermate. La Regione ha avviato un'indagine per chiarire i fatti.

Ilconsigliere regionale Marco Mastacchi, di Rete Civica, riporta alla Giunta un presunto episodio di discriminazione avvenuto a bordo di un autobus Con un atto ispettivo ad hoc, il consigliere regionale Marco Mastacchi, di Rete Civica, riporta alla giunta regionale un presunto episodio di discriminazione avvenuto a bordo di un autobus. “Un passeggero in carrozzina sarebbe stato costretto a scendere prematuramente dall'autobus poiché, secondo l'autista, l'azienda Start Romagna vieterebbe la salita e la discesa di disabili presso alcune fermate e, nello specifico, la fermata di Capocolle di Bertinoro”, esordisce Mastacchi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Treno al capolinea ma non vuole scendere: passeggero aggredisce capotrenoUn passeggero ha aggredito il capotreno alla stazione di Porretta Terme, dove il convoglio era arrivato al capolinea. Passeggero tocca il sedere di una ragazza 16enne in volo: aereo costretto ad atterraggio d’emergenzaUn volo Aer Lingus diretto a Boston ha fatto un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Shannon, in Irlanda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Capocolle di Bertinoro Forli-Cesena. - facebook.com facebook