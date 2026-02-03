Peggiorano le condizioni della stazione | pressing della sindaca Rfi risponde | Ecco gli interventi

La situazione della stazione di Priverno peggiora di giorno in giorno. La sindaca Anna Maria Bilancia ha alzato il tono, chiedendo interventi immediati per sistemare le condizioni dello scalo. Rfi ha risposto prontamente, annunciando una serie di interventi per mettere fine alle criticità. La tensione tra amministrazione e gestori cresce, mentre i cittadini chiedono soluzioni concrete.

Dopo il “pressing” della sindaca Anna Maria Bilancia che denuncia le sempre peggiori condizioni della stazione di Priverno, Rfi risponde a una delle sue sollecitazioni e annuncia una serie di interventi presso lo scalo ferroviario. E’ la stessa prima cittadina, attraverso un post pubblicato sui social, a fare il punto della situazione fornendo dunque aggiornamenti ai cittadini che per primi vivono sulla loro pelle i disagi. “Dopo un sopralluogo che facemmo nel 2022 insieme ai tecnici e dirigenti di Rfi(Rete Ferroviaria Italiana), la società che si occupa degli investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni, abbiamo atteso pazientemente che i piani di investimento destinati anche alla nostra stazione, che come ci dissero allora si sarebbero effettuati qualche anno dopo, si concretizzassero, ma a oggi non si vede ancora nulla, anzi la situazione è peggiorata.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Priverno Stazione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Priverno Stazione

Argomenti discussi: Salario minimo, ma per davvero!; Marche, vola la cassa integrazione straordinaria per crisi e riorganizzazione: +363,5%; Bruce Willis non sa di essere malato: le condizioni di salute dell'attore peggiorano, rivela la moglie; L’allarme di UGL Salute: situazione insostenibile all’interno di ARPA Veneto.

Accoltellamento alla stazione di Formia: peggiorano le condizioni della 22enne di MinturnoDopo le dimissioni dal Goretti di Latina, la giovane è stata operata al San Camillo di Roma. Proseguono le indagini sull’aggressione del 3 gennaio ... latinaoggi.eu

Peggiorano le condizioni meteo in mare, ma ci sono 150 migranti a largo di PozzalloIl sindaco Ammatuna ha lanciato un appello ai soccorritori per fare presto. Il rischio è che le persone si trovino in navigazione con il mare in tempesta ... rainews.it

La maggior parte restano a Dilley e negli altri centri per meno di 24 ore, ma più di 1.300 hanno dovuto trascorrerci oltre 20 giorni. Il sistema che tiene dentro figli e genitori è stato rimesso in moto dopo la chiusura da parte di Biden. E le condizioni peggiorano s x.com

Agtw. . Niscemi, peggiorano le condizioni meteo la citta sotto la pioggia - facebook.com facebook