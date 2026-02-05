I disservizi alla metropolitana di Milano continuano a creare problemi ai pendolari. Stamattina, molti si sono trovati bloccati tra ascensori rotti e scale mobili fuori uso. La situazione rende difficile spostarsi in città, soprattutto in vista delle Olimpiadi che iniziano tra pochi giorni. L’assessora alla mobilità Arianna Censi cerca di rassicurare, ma le criticità restano evidenti. La metro sembra già in crisi, e i cittadini si chiedono come si possa garantire un servizio efficiente durante gli eventi sportivi.

“Ma dai sta già arrivando, non si riesce a chiacchierare neanche un po’”. A tre giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’assessora alla mobilità del comune di Milano Arianna Censi lancia il suo spot per invogliare i turisti a usare i mezzi pubblici. Un video registrato nella stazione di Corvetto dove si vede l’assessora scendere le scale a piedi. Il motivo? Dai tornelli alla banchina, l’ ascensore è in ristrutturazione e le scale mobili per scendere non ci sono. E chi ha un passeggino o un trolley pesante deve arrangiarsi. Una situazione grave e paradossale, se si pensa che organizzatori e Comune invitano a usare esclusivamente il trasporto pubblico per recarsi nelle sedi di gara olimpiche, a Rho, Assago e Santa Giulia, tutte zone periferiche che si possono raggiungere velocemente solo con la metro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ascensori rotti e scale mobili fuori uso: il viaggio nel disastro della metro di Milano mentre iniziano le Olimpiadi

