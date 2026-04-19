Gli Stati Uniti hanno deciso di prolungare fino al 16 maggio la validità della licenza che consente la consegna e la vendita di petrolio russo imbarcato prima del 17 aprile. La misura riguarda le navi coinvolte nel trasporto di petrolio proveniente dalla Russia e si applica alle operazioni autorizzate nel quadro di questa licenza temporanea. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Gli Stati Uniti estendono fino al 16 maggio la licenza per la consegna e la vendita di petrolio russo caricato sulle navi prima del 17 aprile. Lo ha annunciato il Tesoro americano, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. La licenza sarebbe dovuta scadere il 17 aprile. “A causa della guerra in Iran possono esserci dei rischi per la fornitura di armi a Kiev”. Lo ha scritto in un post su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, “Zelensky è pronto a incontrare il leader russo in Turchia se anche i presidenti degli Stati Uniti, Donald Trump, e della Turchia, Recep Tayyip Erdo?an, parteciperanno ai colloqui”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti hanno esteso la licenza per la consegna e la vendita di petrolio russo

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