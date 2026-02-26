gli stati uniti permetteranno la vendita del petrolio venezuelano a cuba

Mercoledì sera il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha detto che autorizzerà nuove licenze per la rivendita del petrolio venezuelano per uso commerciale e umanitario a Cuba. È un segnale di apertura significativo a fronte delle restrizioni applicate da decenni all’isola caraibica, e potrebbe contribuire ad alleviare la grave crisi energetica e umanitaria in corso nel paese. Negli ultimi venticinque anni il Venezuela era stato il principale fornitore di carburante e petrolio greggio a Cuba. Da quando a gennaio gli Stati Uniti hanno catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro, e poi preso il controllo della vendita e delle esportazioni del petrolio venezuelano, le forniture tuttavia erano cessate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Gli Stati Uniti sanzionano altre sei navi, Trump è interessato al petrolio venezuelano?Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni ad altre sei navi che si dice trasportino petrolio venezuelano, il giorno dopo aver sequestrato una...

Trump minaccia Cuba: “Stop al petrolio dal Venezuela”. L’Avana: “Stati Uniti minacciano tutto il mondo”Il presidente Usa, Donald Trump, in un post pubblicato sul suo social Truth ha suggerito che Cuba dovrebbe raggiungere un accordo con gli Stati...

L’Europa chiede a Trump chiarezza sui dazi: Rispetti gli impegniDopo il caos derivato dalla bocciatura della Corte Suprema americana alle tariffe di Trump, per la Commissione non ci sono le condizioni per scambi equi, ... repubblica.it

Gli Usa impongono nuove sanzioni contro petrolio e armi dell'IranIn quella che il dipartimento del Tesoro ha definito una strategia di massima pressione, le nuove misure prendono di mira oltre 30 individui, entità e imbarcazioni che facilitano la vendita ... ansa.it

Telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e Zelensky. il cancelliere tedesco Merz vorrebbe coinvolgere anche Pechino. Il premier ungherese Orban mantiene il veto sul prestito europeo a Kiev da 90 miliardi Leggi l'articolo #Usa - facebook.com facebook

"Gli Stati Uniti sono tornati", così #Trump nel discorso sullo stato dell'unione. La difesa dei #dazi. E sull' #Iran: "Pronto a difendere il Paese dalle minacce". Al #Tg2Rai ore 13,00 #25febbraio x.com