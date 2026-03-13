Guerra in Iran gli Stati Uniti revocano le sanzioni sulla vendita di petrolio russo

Gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca temporanea delle sanzioni sulla vendita di petrolio russo già trasportato su navi cisterna. La decisione consente di autorizzare la vendita di quantità limitate di petrolio già immagazzinato, creando una deroga alle restrizioni applicate in precedenza contro la Russia. La misura riguarda esclusivamente il commercio di petrolio russo conservato su navi.

Gli Stati Uniti hanno autorizzato in via temporanea la vendita di petrolio russo già immagazzinato su navi cisterna, introducendo una limitata esenzione alle sanzioni contro la Russia. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento del Tesoro Usa ed è stata motivata con la necessità di aumentare l’offerta di greggio sul mercato internazionale, in un momento segnato dalla forte crescita dei prezzi dell’energia a seguito dell’ escalation del conflitto in Iran e delle tensioni nell’area del Golfo Persico. La misura consente la commercializzazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi già caricati su navi prima delle 00:01 del 12 marzo, con una finestra temporale limitata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

