stasera in tv la programmazione di domenica 19 aprile

Questa sera, domenica 19 aprile, le principali reti televisive propongono diversi programmi. Su RAI1 alle 21:30 va in onda un film intitolato

RAI1 21.30 Roberta Valente – Notaio in Sorrento RAI2 21.00 N.C.I.S RAI3 20.30 Report RETE4 21.30 Fuori dal Coro CANALE5 21.21 Racconto di una notte ITALIA1 21.20 Zelig On TV8 21.40 Foodish NOVE 20.00 Che tempo che fa 20 21.10 The lost city CIELO 21.20 Escobar. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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