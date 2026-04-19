Stasera in TV — domenica 19 aprile 2026

Da quotidiano.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in TV, domenica 19 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono una vasta scelta di programmi, tra cui film, serie tv, intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La proposta include diverse opzioni per soddisfare i gusti di un pubblico vario, offrendo possibilità di svago e aggiornamento. La programmazione si presenta diversificata e ricca, con contenuti che spaziano tra generi e stagioni televisive.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Roberta Valente - Notaio in Sorrento-Cuba Libre. Serie TV - In onda alle 21:30. Il bar dove Leda ( Flavia Gatti ) lavora sta per essere venduto, a sua insaputa; i proprietari, una coppia affiatata, si sono rivolti alla notaia Roberta per liquidare ogni bene e partire per la Provenza, decisi a realizzare un sogno che coltivano da anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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