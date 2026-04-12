Stasera in tv la programmazione di domenica 12 aprile

Da ilsipontino.net 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, la programmazione televisiva di domenica 12 aprile include diverse trasmissioni. Su RAI1 alle 21.30 va in onda un film intitolato

RAI1 21.30 Roberta Valente – Notaio in Sorrento RAI2 21.00 NCIS RAI3 20.30 Report RETE4 21.33 Fuori dal coro CANALE5 21.20 Racconto di una notte ITALIA1 Zelig On TV8 21.40 Foodish NOVE 21.30 Che tempo che fa – Best of 20 21.12 Non stop CIELO 21.20. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Stasera in TV — domenica 12 aprile 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,...

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