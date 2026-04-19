Staffetta Salvati e Salvatori | piano operativo per i 21 cambi

Sabato 18 aprile si è svolto un vertice tecnico presso la sede dell’Anpas Croce Bianca per definire il piano operativo della quarta edizione della staffetta salvati e salvatori. Sono stati discussi i dettagli relativi ai 21 cambi previsti durante l’evento, che coinvolge volontari e operatori in diverse tappe. La riunione ha segnato l’avvio ufficiale delle preparazioni per questa manifestazione, che coinvolge numerose squadre di soccorso.

I preparativi per la quarta edizione della staffetta salvati e salvatori entrano nel vivo dopo il vertice tecnico avvenuto sabato 18 aprile presso la sede dell’Anpas Croce Bianca. L’incontro ha permesso di definire i dettagli operativi della manifestazione, che vedrà protagonisti i partecipanti definiti salvati, con un percorso strutturato che culminerà domenica 10 maggio alle ore 12:10 in piazza Cavalli. Durante la mattinata di ieri, i rappresentanti di Progetto Vita, tra cui il vicepresidente Ernesto Grillo, e di Asd Placentia, con Alessandro Confalonieri, hanno accolto una vasta platea di stakeholder impegnati nella sicurezza e nell’assistenza del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Staffetta Salvati e Salvatori: piano operativo per i 21 cambi Notizie correlate Piano operativo. Il Pd all’attacco della giuntaScade domenica il termine per presentare osservazioni al Piano Operativo adottato a dicembre dal Consiglio comunale su proposta della giunta guidata... Cascina, approvato il nuovo Piano Operativo ComunaleDopo quasi 7 ore di discussione, il consiglio comunale di Cascina ha adottato il nuovo Piano Operativo Comunale (POC), respingendo i quasi 900... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salvati col defibrillatore: Torna anche l'entusiasmo di vivere, la loro testimonianza ci carica. Riunione tecnica in vista della Placentia Half Marathon - AUDIO; Io qui grazie al defibrillatore; Tutto pronto per la staffetta salvati e salvatori: la riunione tecnica all’Anpas; Camminata di 4 chilometri e Staffetta salvati e salvatori: le iniziative collaterali della Placentia Half Marathon. Tutto pronto per la staffetta salvati e salvatori: la riunione tecnica all’AnpasSabato 18 aprile, in mattinata, presso la sede di Anpas Croce Bianca, si è tenuta la riunione tecnica per l'organizzazione della quarta edizione della ... piacenzasera.it In marcia per la prevenzione: alla Marathon staffetta Salvatori – SalvatiQuesta mattina, presso il Salone delle Armi della Prefettura di Piacenza, sono state ufficialmente presentate le iniziative collaterali della 29^ ... piacenzasera.it Tutto pronto per la staffetta salvati e salvatori alla Placentia Half Marathon l'incontro tecnico a Anpas Piacenza con Croce Rossa Italiana - Comitato di Piacenza e gli altri enti Progetto Vita Piacenza facebook