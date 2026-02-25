Piano operativo Il Pd all’attacco della giunta

Il termine per presentare osservazioni al Piano Operativo adottato a dicembre dalla giunta comunale scade domenica, a causa della richiesta di approfondimenti da parte di alcuni consiglieri. La decisione di estendere il periodo ha portato più cittadini a esaminare i dettagli del progetto, in particolare le modifiche alle zone residenziali. Molti partecipano attivamente, cercando di influenzare le prossime decisioni dell’amministrazione comunale. La discussione rimane aperta fino alla scadenza.

Scade domenica il termine per presentare osservazioni al Piano Operativo adottato a dicembre dal Consiglio comunale su proposta della giunta guidata dal sindaco Luciano Meoni. Un passaggio formale rilevante, trattandosi dello strumento che definirà le scelte urbanistiche e le prospettive di sviluppo del territorio per i prossimi anni. Sull’iter e sui contenuti del Piano interviene l’ Unione Comunale Pd Cortona, che solleva alcune criticità. In particolare, i dem richiamano l’attenzione sulla fase di adozione del provvedimento, ricordando come la delibera sia tornata in Consiglio comunale per l’integrazione di allegati ritenuti essenziali, tra cui studi di natura geologica e archeologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

