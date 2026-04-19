Un famoso fumetto italiano sta per tornare in una versione rivisitata, pronta a catturare nuovamente l’attenzione dei lettori. La ristampa presenta illustrazioni aggiornate e una grafica migliorata, mantenendo intatto il significato originale. La pubblicazione si rivolge sia agli appassionati di lunga data sia a chi si avvicina per la prima volta a questa serie. La riedizione sarà disponibile nelle librerie e negli store digitali nelle prossime settimane.

Un piccolo classico del fumetto italiano sta per tornare per essere riletto, ma anche per essere riscoperto da una nuova generazione di lettori. A dieci anni dalla nascita del personaggio, torna Francis, l’opera che ha reso Loputyn una delle artiste più originali e riconoscibili del fumetto italiano contemporaneo. Sarà Gigaciao a pubblicare questa edizione celebrativa, disponibile a partire dal 21 agosto 2026 in tutte le librerie, fumettierie e sul sito Gigaciao.com. Francis -©Gigaciao Questo ritorno tanto atteso è un’occasione unica per scoprire (o riscoprire) una storia che fonde atmosfere gotiche, sensibilità verso la natura e intensa emotività in un racconto suggestivo e una narrazione che riesce a coniugare estetica e introspezione.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sta tornando un classico del mondo fumettistico italiano, in una nuova splendida versione

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