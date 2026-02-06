Grande Fratello sta tornando spunta la prima foto della nuova casa

Questa mattina è circolata in rete la prima immagine della nuova casa del Grande Fratello. I fan sono già in fermento, curiosi di scoprire le novità che aspettano i concorrenti. La produzione ha mantenuto il massimo riserbo, ma lo scatto ha già fatto il giro dei social. Ora non resta che aspettare l’inizio del programma per vedere come sarà l’ambiente rinnovato.

A distanza di poco più di un mese dalla partenza del Grande Fratello, spunta la prima foto della nuova casa. Il reality show partirà su Canale 5 a metà marzo. La scorsa settimana, con un comunicato ufficiale, Mediaset ha confermato la partenza della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show, come si legge nella nota diramata, vedrà la conduzione di Ilary Blasi, avrà una durata di sei settimane e partirà ufficialmente su Canale 5 a metà marzo. Stando a quanto è trapelato, l'intenzione è quella di rinnovare il format. Si mormora inoltre che a varcare la porta rossa saranno non solo Nip, persone comuni estranee al mondo dello spettacolo, ma anche alcuni famosissimi Vip.

