Sta arrivando Fils | batte Rublev e conquista Barcellona

Un giovane tennista francese di 21 anni ha vinto il torneo ATP 500 di Barcellona, battendo in finale il numero uno del ranking. Questa vittoria rappresenta il suo terzo titolo di questo livello, dopo quelli conquistati ad Amburgo e Tokyo nel 2024. Con questa impresa, il giocatore salirà temporaneamente al 25° posto del ranking mondiale. La competizione si è svolta sulla terra battuta e ha visto coinvolti alcuni dei migliori tennisti internazionali.

Arthur Fils, ora lo si può dire ufficialmente, è tornato. Dopo la finale a Doha e le grandi prestazioni sul cemento nordamericano in seguito all'infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la seconda parte di 2025 lontano dal campo, il francese torna anche a vincere un titolo Atp. Lo fa a Barcellona battendo in una buona finale, dove lui è sembrato il veterano e non un ex n.5 al mondo, 6-2 7-6(2) Andrey Rublev. La potenza del russo, abbinata però a una tattica troppo scarna, non ha potuto nulla contro la sana arroganza, data dalla gioventù, di Fils. Che vince il terzo Atp 500 dopo Amburgo e Tokyo 2024. Da domani tornerà tra i primi 25, proprio in 25esima posizione, e soprattutto sarà n.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sta arrivando Fils: batte Rublev e conquista Barcellona Notizie correlate ATP Barcellona 2026: Jodar raggiunge Fils in semifinale, l’altra è Rublev-MedjedovicTerminata la giornata dedicata ai quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona, un pezzo di storia del tennis catalano e non solo. Pronostico e quote Andrey Rublev – Arthur Fils, Finale Barcellona 19-04-2026Andrey Rublev e Arthur Fils si giocheranno il titolo del torneo catalano a partire dalle ore 16:00 ovviamente sulla Pista Rafa Nadal.