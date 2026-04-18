Alle ore 16:00 sulla Pista Rafa Nadal si disputerà la finale del torneo di Barcellona, con in campo Andrey Rublev e Arthur Fils per la conquista del titolo. I due tennisti si sfideranno per la vittoria nel match che determinerà il campione della manifestazione catalana. Le quote e i pronostici sono già disponibili in vista dell'incontro.

Andrey Rublev e Arthur Fils si giocheranno il titolo del torneo catalano a partire dalle ore 16:00 ovviamente sulla Pista Rafa Nadal. C’è un collegamento anche con l’altra finale maschile di giornata, quella di Monaco tra Cobolli e Shelton, perché in ballo c’è 12° posto del Ranking ATP. Nell’aggiornamento live si vede chiaramente che l’azzurro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Andrey Rublev – Arthur Fils, Finale Barcellona 19-04-2026

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