SS18VAR Cilentana | dissesto in località Massicelle a Montano Antilia Anas annuncia il prossimo intervento

In località Massicelle a Montano Antilia, sulla strada statale SS18VAR “Cilentana”, si è verificato un dissesto al km 149,150. Anas ha rilevato che il danno è causato da fattori esterni alla sede stradale e ha annunciato che procederà con un intervento di riparazione. La società ha inoltre specificato che intende tutelarsi per i costi sostenuti finora e per quelli delle operazioni di ripristino future.

Come è noto, in corrispondenza del km 149,150 della SS18VAR “Cilentana”, in località Massicelle a Montano Antilia, Anas ha constatato un importante dissesto, per cause esterne alla sede stradale, rispetto al quale ci si riserva ogni azione di tutela per i costi degli interventi effettuati e da.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Disagi sulla Cilentana: sondaggi Anas per il dissesto in località Massicelle, a Montano AntiliaIn corso, sulla strada statale 18VAR “Cilentana”, alcuni sondaggi ed approfondimenti tecnici dell'Anas lungo la tratta stradale interessata dal... Disagi sulla Cilentana: in programma la chiusura totale tra Massicelle e Montano AntiliaI lavori saranno interrotti proprio per il periodo pasquale e riprenderanno mercoledì 8 aprile, con l'attivazione del senso unico alternato (in...