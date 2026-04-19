Una squadra ha subito una sconfitta con il punteggio di 4-3, contro l’ex allenatore, utilizzando il modulo 4-3-3. Questo sistema di gioco, adottato con continuità, è stato spesso associato a vittorie in passato. La partita si è conclusa con un risultato difficile, ma ha anche mostrato alcuni elementi che vanno oltre il semplice punteggio finale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Una sconfitta pesante, ma accompagnata da un segnale che va oltre il risultato. Come scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli, il Maradona applaude comunque il Napoli, riconoscendo impegno e percorso nonostante una stagione che si avvia verso un finale amaro. Ancora Antonio Corbo su Repubblica Napoli sottolinea come la squadra di Conte abbia pagato limiti tattici, atletici e tecnici contro una Lazio superiore in tutto. Repubblica Napoli, attraverso l’analisi di Antonio Corbo, evidenzia il crollo definitivo delle ambizioni scudetto e la necessità ora di difendere almeno il secondo posto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Squadra battuta dall’ex proprio con il 4-3-3. Un modulo che l’ha aiutata sempre a vincere

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