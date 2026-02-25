Chilavert risponde a Courtois | Parla proprio lui che ha rubato la ragazza a un compagno di squadra
José Luis Chilavert ancora una volta sbanda con le parole. L'ex portiere risponde a Courtois, che lo aveva criticato difendendo Mbappé e Vinicius, in occasione delle polemiche per il caso Prestianni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche:
Chilavert orribile su Mbappé: “Parla proprio lui che vive con un travestito, non è normale”
Ezio Greggio: “Se Nuzzi avesse un incidente migliorerebbe”, lui risponde: “La satira è esempio di libertà”