Domenica si svolgerà nuovamente la Roma Appia Run, con circa mille bambini che si riuniranno a Caracalla per la tradizionale festa dello sprint. La manifestazione, che richiama molti giovani atleti, si concentra sulla corsa e sulla partecipazione ludica. L’evento rappresenta un momento di aggregazione per le famiglie e gli appassionati di sport, con attività pensate per coinvolgere i più piccoli e promuovere uno stile di vita attivo.

AGI - Il Fulmine dell’Appia colpisce ancora, e lo fa con il consueto elettrizzante fragore. Non è stata solo una manifestazione sportiva, ma un vero e proprio tuono di vitalità. Lo Stadio Nando Martellini si è animato grazie a colori vibranti e note ritmate, trasformandosi nel teatro di una festa senza confini. È qui che il Fulmine dell’Appia ha scatenato la sua energia: un galà dello sprint che ha visto oltre 1.000 bambini correre verso il futuro, spinti dal tifo appassionato di una folla di 3.000 persone. Atmosfera inebriante, concentrazione, allegria contagiosa, ma anche sano agonismo, questi gli ingredienti di un format che si rinnova ogni anno con entusiasmo sempre crescente.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torna domenica la Roma Appia Run: mille bimbi a Caracalla per la festa dello sprint

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