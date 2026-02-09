Run for Life 2026 | i podisti sono pronti a invadere la pista dell' autodromo

Mancano pochi giorni alla Run for Life 2026, l’evento di corsa che trasformerà di nuovo l’autodromo di Milano in un grande circuito a cielo aperto. Gli appassionati sono già in fermento, pronti a scendere in pista l’8 marzo. SESI conferma il suo ruolo di title sponsor anche per questa undicesima edizione, promettendo una giornata di sport e divertimento per tutti.

Conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi per la stagione 2026 in Autodromo. L’8 marzo si correrà la Run For Life e SESI si conferma anche per l’11esima edizione il proprio ruolo di Title Sponsor. La rinnovata partnership nasce dalla volontà di sostenere un evento che negli anni ha.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Run For Life

La Mugello Gp Run, giunta alla sua 13ª edizione, si è svolta oggi all’Autodromo del Mugello con la partecipazione di 4.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Run For Life

Argomenti discussi: SESI ancora Title Sponsor della Run For Life: l’8 marzo 2026 la 11ª edizione all’Autodromo di Monza; Romeo&Giulietta Run 2026: si corre il 15 febbraio; Spartan Race 2026 : la sfida tra ostacoli e avventura all'Isola dei Divertimenti di Jablines; Che film ci guardiamo in streaming questo mese? Qui le nostre recensioni.

Run for Life 2026: i podisti sono pronti a invadere la pista dell'autodromoConto alla rovescia per uno degli eventi più attesi per la stagione 2026 in Autodromo. L’8 marzo si correrà la Run For Life e SESI si conferma anche per l’11esima edizione il proprio ruolo di Title Sp ... monzatoday.it

SESI ancora Title Sponsor della Run For Life: l’8 marzo 2026 la 11ª edizione all’Autodromo di MonzaLa rinnovata partnership nasce dalla volontà di sostenere un evento che negli anni ha saputo crescere in modo costante, sia in termini di partecipazione sia di rilevanza sul territorio ... varesenews.it

Ecco di cosa si tratta carissime e preziosissime donne Socialtimeonlus , in collaborazione con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza - Ente Filantropico e Brianza e il CSV Monza Lecco Sondrio , istituisce la prima edizione del premio Run for Life facebook