Spring glow | gli essentials per far sbocciare la pelle

Nonostante il cielo grigio e le temperature ancora fredde, il calendario segna l’arrivo della primavera, stagione in cui la pelle inizia a riorganizzarsi e a ritrovare il suo vigore. Le temperature più miti e le giornate più lunghe portano con sé la voglia di rinnovamento e di cura del viso. È tempo di riscoprire alcuni prodotti essenziali per preparare la pelle alla stagione calda e ai cambiamenti climatici.

Nonostante il meteo non ci abbia regalato molte gioie, il calendario ci ricorda che siamo già in primavera, stagione in di rinascita, di risveglio, in cui anche la pelle sboccia, abbandonando il grigiore invernale. É arrivato il momento di tirarla fuori dal letargo in cui è stata per lunghi mesi, in cui strati di lana e pile l’hanno sepolta, per ridarle idratazione e luminosità. E allora via abiti pesanti e copertine, diamo il benvenuto ai prodotti strategici che daranno alla pelle un nuovo glow. Step by step, la beauty routine per una pelle nuova. Esfoliare. Il primo step da cui partire è, indubbiamente, l’ esfoliazione, fondamentale per rimuovere le cellule morte, stimolare il rinnovamento cellulare e il flusso sanguigno, e preparare la pelle ad un assorbimento ottimale dei successivi trattamenti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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