BTX Bar introduce due nuovi bundle, Spring Glow Mode e Missione Pelle, dedicati a chi desidera una pelle più compatta e luminosa. Questi rituali combinano prodotti pensati per contrastare il grigiore e lo stress causati dall’inverno, offrendo un trattamento mirato per una pelle più fresca e radiosa. Le proposte sono disponibili da subito, ideali per prepararsi alla stagione primaverile.

Due bundle smart e super glow per dire addio a grigiore e stress invernale e dare il benvenuto alla primavera con una pelle luminosa, fresca e compatta. L’inverno lascia spesso sulla pelle un segno sottile ma persistente, un incarnato più spento, disidratato e stressato, come se tutti i “technique” beauty messi insieme non bastassero a restituire quel glow naturale che amiamo nelle stagioni miti. Con l’arrivo della primavera la voglia di prendersi cura di sé si fa infatti più forte e proprio per rispondere a questo desiderio di pelle sana e radiosa nasce la proposta di BTX Bar®, il primo Botox Bar italiano che dal 2021 ha reinventato il concetto di medicina estetica con un approccio accessibile, inclusivo e centrato sul benessere del paziente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Spring glow mode, missione pelle compatta e luminosa: i nuovi rituali firmati BTX Bar (da provare ora)

