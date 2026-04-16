Spotify rivoluziona i tablet | nuova interfaccia per schermi ampi

Spotify ha annunciato un aggiornamento dell’app dedicato ai tablet, disponibile sia per sistemi iOS che Android. L’aggiornamento introduce una nuova interfaccia progettata per ottimizzare l’utilizzo su dispositivi con schermi di grandi dimensioni, offrendo un modo diverso di navigare tra i contenuti e migliorando l’esperienza complessiva di ascolto e gestione delle playlist. La modifica interessa tutte le versioni recenti dell’applicazione distribuite agli utenti.

Spotify ha finalmente rinnovato l’esperienza d’uso sui tablet, introducendo un aggiornamento software per i sistemi iOS e Android che trasforma radicalmente la gestione dei contenuti su schermi ampi. La nuova interfaccia abbandona il vecchio modello basato sulla semplice espansione della versione mobile, puntando invece su una struttura progettata per sfruttare ogni centimetro di spazio disponibile. Navigazione parallela e gestione intelligente dello spazio. Il cuore tecnologico del rilascio risiede nella nuova sidebar comprimibile. Questa funzione permette agli utenti di gestire la propria libreria musicale o di consultare i suggerimenti mentre la riproduzione di un brano o di un video prosegue senza interruzioni sul lato opposto dello schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spotify rivoluziona i tablet: nuova interfaccia per schermi ampi Notizie correlate Google Wallet cambia look: la nuova interfaccia sarà più pulita e personalizzabileGoogle sta lavorando a un importante aggiornamento per Wallet, l’app che raccoglie carte di pagamento, biglietti e documenti digitali in un unico... DeepL introduce nuova interfaccia vocale in tempo reale per traduzioni multilingue più fluide e intuitiveDeepL ha reso disponibile una nuova API dedicata alla traduzione vocale in tempo reale, aprendo la strada a un’evoluzione significativa delle...