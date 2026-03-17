All’Estádio José Alvalade, lo Sporting Lisbona ha dominato il match contro il BodøGlimt, interrompendo la serie di imbattibilità della squadra norvegese e chiudendo il sogno di qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i portoghesi, che hanno imposto il loro gioco fin dai primi minuti e mantenuto il controllo dell’incontro fino al fischio finale.

All’Estádio José Alvalade, lo Sporting Lisbona ha trasformato la serata in un assedio totale al BodøGlimt, mettendo fine alla favola norvegese iniziata con la clamorosa vittoria sui grandi club europei come City e Inter in Champions League. I portoghesi hanno iniziato subito aggressivi, martellando gli avversari e sfruttando ogni minimo errore dei norvegesi, costantemente messi alle corde. Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato al 34’ con Gonçalo Inácio, colpo di testa vincente su corner che ha scosso il BodøGlimt. Pedro Gonçalves ha raddoppiato al 61’, mentre Luis Suárez ha completato la rimonta regolare con un destro potente su calcio di rigore al 78’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’imbattibilità del Bodo crolla con lo Sporting e termina il sogno Champions

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