Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo | a Bagheria animazione sport e musica

Nella giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo, si sono svolti eventi presso il Centro Hakuna Matata, gestito dall’associazione Redivivi. Le attività hanno incluso musica, laboratori sensoriali e creativi, giochi sportivi, sculture di palloncini e l’intervento di mascotte. È stata allestita anche un’area ristoro, offrendo occasioni di intrattenimento e partecipazione per bambini e ragazzi presenti all’iniziativa.

L'iniziativa, in programma c, è aperta alla cittadinanza, alle scuole e alle famiglie, con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’inclusione, la sensibilizzazione sull’autismo e il rispetto delle diversità. All’evento collaboreranno diverse realtà del territorio, tra cui La Tribù che Balla, ANVVFC Bagheria, ONVGI – Giubbe d’Italia Bagheria, I Due Alfieri – Scuola di Scacchi A.S.D., Sport 21 – Bagheria, Coro dei ragazzi della Parrocchia Maria SS. Addolorata - Aspra, AGESCI Bagheria 1, Misericordia Piana degli Albanesi ETS - Palermo a testimonianza di una rete territoriale attiva e sensibile ai temi dell’inclusione. L’iniziativa... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: a Bagheria animazione, sport e musica Articoli correlati Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria... Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,... Approfondimenti e contenuti su Giornata mondiale Temi più discussi: Alba aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo; Non solo il 2 aprile . Costruiamo inclusione ogni giorno . Evento per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo; I toni del blu: evento per la Giornata mondiale della consapevolezza dello spettro autistico; 2 aprile: il mondo e l’Italia si tingono di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. A Massa Lombarda un flashmob, Municipio illuminato di blu e una conferenzaAnche Massa Lombarda partecipa alle iniziative della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, che ricorre il 2 aprile ed è stata istituita ... ravennanotizie.it Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’Asst Lecco e il ... leccotoday.it Giornata mondiale del teatro, a Napoli ventuno scuole in scena. Sette eventi promossi dal Comune per il progetto 'Cultura, che classe' #ANSA x.com , in occasione della Giornata Mondiale dell'Endometriosi, Poggio Torriana ospiterà l'evento " ... ", a cura di Nati con la camicia di jeans APS. Sarà una giornata ricca di attività volte a sensibilizzare la - facebook.com facebook