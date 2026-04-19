Splendida d’Italia Cesena protagonista | Ambra Calbucci testimonial e a giugno ripartono le selezioni

Sono di Ravenna le due ragazze che hanno vinto la fascia alla finale nazionale di Splendida d'Italia (tour invernale), concorso unico nel suo genere visto che unisce nel proprio format bellezza, autenticità e grande attenzione alla lotta contro il femminicidio e a tutte le violenze di genere. La.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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