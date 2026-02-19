Splendida Cornice Ambra Angiolini e Fabrizio Gifuni tra gli ospiti

Da davidemaggio.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Geppi Cucciari torna questa sera, 19 febbraio, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura del giovedì sera di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 19 febbraio 2026. Nella nuova puntata sarà atteso l’attore Fabrizio Gifuni, protagonista della serie Portobello, in uscita domani su HBO Max, e l’attrice Ambra Angiolini che, in omaggio a Dario Fo, si esibirà in compagnia della padrona di casa sulle note di Su, cantiam. Presenti in studio anche la scrittrice Barbara Alberti e il musicista Lino Patruno, protagonista di un momento musicale insieme agli ex Piccoli Cantori di Milano con la sigla di Portobello. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Argomenti discussi: Geppi Cucciari torna con Splendida Cornice; La solitudine amara di Greggio e Iacchetti: perché sono sconfortati; Splendida Cornice, chi sono gli ospiti del 19 febbraio.

