splendida cornice ambra angiolini e fabrizio gifuni tra gli ospiti

Geppi Cucciari torna questa sera, 19 febbraio, con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura del giovedì sera di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 19 febbraio 2026. Nella nuova puntata sarà atteso l’attore Fabrizio Gifuni, protagonista della serie Portobello, in uscita domani su HBO Max, e l’attrice Ambra Angiolini che, in omaggio a Dario Fo, si esibirà in compagnia della padrona di casa sulle note di Su, cantiam. Presenti in studio anche la scrittrice Barbara Alberti e il musicista Lino Patruno, protagonista di un momento musicale insieme agli ex Piccoli Cantori di Milano con la sigla di Portobello. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

