report torna sui dossieraggi di stato e svela tutti i segreti di equalize

La trasmissione Rai ha aperto di nuovo il capitolo sui dossieraggi di Stato, concentrandosi sui segreti di Equalize. La puntata ha messo in luce come le operazioni illegali di sorveglianza continuino a coinvolgere anche figure pubbliche e cittadini comuni, senza che nessuno ne sia a completo conoscenza. È un tema che torna di stretta attualità e che rischia di scuotere ancora di più l’opinione pubblica.

La trasmissione Rai, Report, con una puntata destinata a lasciare il segno, è tornata a parlare dei dossieraggi illegali in Italia. E lo ha fatto con un nuovo servizio, intitolato “Chi di dossier ferisce” e portata avanti da Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi, in cui ha tolto il velo dalla centrale di spionaggio illegale della società Equalize, guidata dal duo Enrico Pazzali e Carmine Gallo, con interviste e nuove rivelazioni. Stando al servizio, quanto scoperto non può essere derubricato a semplici investigazioni private, ma farebbe parte di una sistematica attività di sciacallaggio informatico capace di penetrare le banche dati strategiche della nazione, dallo Sdi (il database delle forze di polizia) all’Anagrafe Tributaria, fino ai server dell’Inps. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il Ros ha scoperto che Nunzio Samuele Calamucci, l’informatica di Equalize, ha ottenuto il certificato penale di Ilaria Salis mentre lei era ancora in carcere in Ungheria.

