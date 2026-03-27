Napoli parla il nutrizionista Rufolo | Vi spiego i segreti una partita si prepara soprattutto da questo!

Il nutrizionista del Napoli, Marco Rufolo, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC in cui ha illustrato alcuni aspetchi della nutrizione legati alla preparazione atletica. Ha spiegato come alcuni alimenti e abitudini alimentari siano fondamentali per migliorare le performance della squadra. Rufolo ha anche descritto alcuni consigli pratici e le strategie adottate per supportare i calciatori durante la stagione.

Il nutrizionista del Napoli Marco Rufolo ha parlato in esclusiva a Radio CRC dei segreti della nutrizione. Le sue parole. Napoli, Rufolo: “Una partita si prepara dalla nutrizione! Incide fino al 30% sulle prestazioni”. In esclusiva a Radio CRC, il n utrizionista del Napoli Marco Rufolo ha rivelato alcuni dettagli sulla nutrizione dei giocatori partenopei e più in generale su quanto incida sulle prestazioni. Le sue dichiarazioni. Nutrizione aspetto fondamentale. “Oggi la nutrizione non è più un dettaglio, una partita si prepara soprattutto a tavola. Nutrizione, ma anche idratazione, consente di avere un atleta muscolarmente pronto e performante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, parla il nutrizionista Rufolo: “Vi spiego i segreti, una partita si prepara soprattutto da questo!” Articoli correlati Allegri frena le polemiche: «Un episodio ti condiziona una partita, non il campionato. C’è da migliorare il VAR. Kalulu come Muntari? Diversi, vi spiego perché»di Redazione JuventusNews24Max Allegri ha parlato in conferenza stampa, facendo riferimento anche a quanto accaduto in Inter Juve. Zille incantata da San Siro: «Inter Napoli partita bellissima! L’espulsione di Conte? Vi rivelo questo…»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Approfondimenti e contenuti su Napoli parla il nutrizionista Rufolo Vi... Discussioni sull' argomento UFFICIALE - SSC Napoli, ecco chi è il nuovo nutrizionista! Prende il posto di Tiberio Ancora; De Bruyne assaggia la pizza di Concettina ai Tre Santi, Ciro Oliva: Ecco quale ha mangiato! Il suo nutrizionista...; Sacha Sorrentino, mister 11% di massa grassa di De Bruyne; Ciro Oliva: De Bruyne ha fatto una degustazione di pizze, il suo nutrizionista... Il nutrizionista Rufolo: Come mangia... il Napoli. Pizza nel giorno libero. Conte e De Laurentiis...Il nutrizionista della SSC Napoli, dottor Rufolo, ha parlato delle abitudini alimentari dei calciatori azzurri sotto la gestione di Antonio Conte. areanapoli.it Arriva una proposta direttamente dalla SSC Napoli per aiutare tutti i calciatori che osservano il Ramadan. A proporre un break durante le partite è stato il Dottor Marco Rufolo, nutrizionista della SSC Napoli, intervistato ai microfoni di Radio CRC. Queste le sue - facebook.com facebook Sky Sport - #Napoli, è scontro totale con #Lukaku: se non torna in Italia entro martedì, sarà messo fuori rosa x.com