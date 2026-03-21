Palmeri ci crede | Il Napoli può firmare la rimonta scudetto più clamorosa della storia Vi spiego perché…
Palmeri afferma che il Napoli ha possibilità di realizzare una delle più grandi rimonte nello scudetto, spiegando i motivi della sua convinzione. Durante una trasmissione su Sportitalia, ha analizzato il calendario e i rientri dei giocatori, sostenendo che favoriscono la squadra di Conte. Palmeri ha anche evidenziato che l’Inter dovrebbe essere preoccupata per questa situazione.
Inter News 24 Palmeri, l’analisi su Sportitalia: «Calendario e rientri favoriscono Conte, l’Inter deve preoccuparsi». L’opinionista Tancredi Palmeri, attraverso le colonne di sportitalia.it, ha analizzato le reali possibilità del Napoli di riaprire la corsa scudetto contro l’Inter di Cristian Chivu. Nonostante il distacco rimanga importante, Palmeri sottolinea come l’impresa, per quanto statisticamente improbabile, sia tecnicamente possibile. Se gli azzurri riuscissero a colmare il divario, supererebbero il record storico della Juventus di Massimiliano Allegri del 2015-16, che recuperò 12 punti, ma lo fece nella prima parte della stagione e non a ridosso del traguardo finale. 🔗 Leggi su Internews24.com
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