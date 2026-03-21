Palmeri ci crede | Il Napoli può firmare la rimonta scudetto più clamorosa della storia Vi spiego perché…

Palmeri afferma che il Napoli ha possibilità di realizzare una delle più grandi rimonte nello scudetto, spiegando i motivi della sua convinzione. Durante una trasmissione su Sportitalia, ha analizzato il calendario e i rientri dei giocatori, sostenendo che favoriscono la squadra di Conte. Palmeri ha anche evidenziato che l’Inter dovrebbe essere preoccupata per questa situazione.