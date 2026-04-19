Spezia il sogno di Lorenzelli | 10 anni di gavetta e il debutto

Lo Spezia ha vissuto un pomeriggio speciale allo stadio Picco, dove una partita ha regalato emozioni intense ai tifosi e ai giocatori. Tra i protagonisti c’era Emanuele Lorenzelli, che ha visto il suo percorso di oltre dieci anni di impegno culminare con il debutto in questa occasione. La giornata ha rappresentato un momento significativo per il calciatore, che ha condiviso con il pubblico un momento di grande soddisfazione.

Il pomeriggio dello Spezia al Picco si è trasformato in una celebrazione che va ben oltre il semplice punteggio di sei reti segnate, grazie al momento emozionale vissuto da Emanuele Lorenzelli. Il giovane talento nato a Sarzana ha ottenuto il suo debutto ufficiale con la prima squadra entrando in campo all’83esimo minuto della sfida, sancendo così il culmine di un percorso sportivo durato un decennio intero all’interno del settore giovanile degli aquilotti. Un decennio di crescita nel cuore del territorio sarzanese. Per l’esterno destro classe 2007, l’ingresso sul rettangolo verde non rappresenta solo un cambio tattico avvenuto verso la fine della gara, ma il coronamento di un legame indissolubile con i colori bianchi iniziato dieci anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, il sogno di Lorenzelli: 10 anni di gavetta e il debutto Notizie correlate A 10 anni presenta la sua collezione di moda alla Paris Fashion Week: il debutto di Max Alexander, lo stilista da Guinness dei PrimatiLa novità più inaspettata e virale della recente Paris Fashion Week non arriva da una storica maison europea, ma dalla California, e ha esattamente... Leggi anche: Il debutto in Champions. Il sogno di Reggiani e il rimpianto neroverde Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spezia, 300 giorni da incubo. Dal sogno Serie A al baratro: Giocatori, via quella maglia; Calcio, Spezia-Südtirol 6-1: tracollo biancorosso, addio al sogno playoff. Il ds Bravo: Affrontando le partite così rischiamo la retrocessione; l’italoamericano/ il sogno americano di dalia raafat, da la spezia alla nasa per studiare le missioni su marte – di silvia nittoli - Aise.it; Venezia, tris e 1° posto. Frosinone, rimonta da A. Spezia, 6 gol per sperare. Vincono Palermo e Avellino. Spezia, 300 giorni da incubo. Dal sogno Serie A al baratro: Giocatori, via quella magliaNell’arco di meno di un anno si è completamente capovolto il mondo dei bianchi. Dagli spalti non è mai mancato il sostegno, insieme però a durissime contestazioni. lanazione.it Spezia, come in un anno è cambiato tutto: dalla finale persa per la Serie A al rischio CLa squadra di D'Angelo, tornato sulla panchina dopo i mesi affidati a Donadoni, è attesa da un mezzo miracolo: nelle quattro giornate che mancano deve affrontare il Sudtirol e poi è atteso da Catanzar ... msn.com Basket, la Vismederi Costone Siena cede a Spezia sulla sirena: termina 73-76 al PalaOrlandi Nell’ultima partita della regular season al PalaOrlandi, la Vismederi Costone Siena si arrende allo Spezia Basket Club. Dopo un ottimo primo tempo dei senesi, i sec - facebook.com facebook Travolto il Südtirol con 6 reti #SpeziaSüdtirol #SerieBKT #DAZN x.com