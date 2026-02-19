Il debutto in Champions Il sogno di Reggiani e il rimpianto neroverde

Luca Reggiani ha debuttato in Champions League, un fatto che ha segnato un momento importante per il giovane difensore di Modena. La sua presenza da titolare nel match contro l’Atalanta, vinto 2-0 dal Borussia Dortmund, ha attirato l’attenzione di molti appassionati. A soli 18 anni, Reggiani ha già vissuto un’esperienza da sogno, ma si sente anche il peso di un passato lontano dal Sassuolo. La sua carriera si sta rapidamente sviluppando, e ora il suo nome circola tra i talenti emergenti del calcio italiano.

A gennaio ha compiuto 18 anni, a febbraio ha debuttato in Champions. È già un 2026 da favola per Luca Reggiani (foto), il difensore nato a Modena ed ex Sassuolo che sta facendo parlare di sé tutta l’Italia del pallone da martedì sera, quando il Borussia Dortmund lo ha lanciato da titolare nella sfida dei playoff vinta 2-0 con l’Atalanta. Il suo percorso dall’Italia alla Germania è diventato in questi anni un ’casus’ di mercato del calcio giovanile, ingigantito in queste ore anche dalla polemica a distanza fra Atalanta e Borussia per l’altro talento Samuel Inacio, strappato dai tedeschi alla Dea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il debutto in Champions. Il sogno di Reggiani e il rimpianto neroverde Alcaraz conquista l’Australia e doma il mito Djokovic: resta il rimpianto per un Sinner a un passo dal sogno del tripleteCarlos Alcaraz ha conquistato gli Australian Open battendo Djokovic in finale, un risultato che cambia le carte in tavola nel mondo del tennis. Inacio, l'azzurro del Dortmund: "Sogno il debutto sotto il muro giallo e di segnare tanti gol"Inacio, il talento azzurro del Borussia Dortmund, si prepara a vivere la sua prima esperienza in Bundesliga dopo essere stato inserito in lista Champions. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Adidas svela il pallone ufficiale della finale della Champions League 2026 a Budapest; Inter in Champions League con ACG per la sfida al Bodø/Glimt; Roma-Napoli Women il big match, la Juventus ospita la Lazio aspettando la Champions. Tramezzani debutta a Como; Nei playoff debutta il nuovo pallone della Champions: sarà lo stesso della finale. Luca Reggiani, chi è il giovanissimo italiano del Borussia Dortmund all’esordio in ChampionsLa terza presenza di sempre con la maglia della prima squadra giallonera coincide con la prima gara assoluta nella competizione continentale. sportal.it Boga: Emozionante il mio debutto allo Stadium. La Juve per me è una benedizione. Obiettivi? La qualificazione alla Champions e fare il massimo in EuropaIntervenuto ai canali ufficiali della Lega di Serie A, Jeremie Boga, esterno d'attacco franco-ivoriano della Juventus, ha parlato del suo debutto in maglia bianconera allo Stadium, ... tuttojuve.com «Farà il suo debutto nelle gare dei playoff di domani sera il nuovo pallone della Champions League, quello che sarà utilizzato fino alla finale del 30 maggio a Budapest. » Domani sera in campo si vedrà per la prima volta il nuovo pallone ufficiale della Champi facebook