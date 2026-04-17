Slalom Giarre-Milo domani al via la stagione motoristica in Sicilia

Domani e dopodomani si svolgerà la 25esima edizione dello Slalom Giarre-Milo, evento che si terrà in Sicilia e rappresenta l’inizio della stagione motoristica nell’isola. La manifestazione si svolge lungo un percorso che collega Giarre e Milo, coinvolgendo numerosi piloti e appassionati. L’evento è programmato per il fine settimana, con i dettagli su orari e iscrizioni disponibili sul sito ufficiale.

È tutto pronto per la 25esima edizione dello Slalom Giarre-Milo, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, appuntamento che segna ufficialmente l’apertura della stagione automobilistica in Sicilia. Un traguardo importante per una manifestazione ormai consolidata, che continua ad attirare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Slalom Giarre–Milo, al via la 25ª edizione: il 18 e 19 aprile torna lo spettacolo dei motoriTutto pronto per la 25ª edizione dello Slalom Giarre–Milo, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, primo grande appuntamento della stagione... Al via la stagione delle crociere. Domani approda la Msc LiricaAl via domani la stagione crocieristica della Msc 2026: dei 45 approdi complessivi nell’anno in corso (iniziati già a febbraio), due terzi, 30... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sicilia | Motori. Slalom Giarre–Milo, al via la 25ª edizione; Il Trofeo d'Italia approda il 18 e 19 aprile al 25° Slalom Giarre–Milo; Motori, Slalom Giarre–Milo, il 18 e 19 aprile la 25ª edizione; Slalom Giarre-Milo. Sabato 18 e domenica 19 aprile si corre la venticinquesima edizione. Slalom Giarre–Milo, 70 gli iscritti alla 25ª edizione: domani al via la stagione motoristica in SiciliaÈ tutto pronto per la 25ª edizione dello Slalom Giarre–Milo, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, appuntamento che segna ufficialmente l’apertura della stagione automobilistica in Sicilia. Un ... gazzettinonline.it Slalom Giarre-Milo, domani al via la stagione motoristica in SiciliaSaranno 70 i piloti al via, un numero che testimonia il grande interesse attorno alla competizione organizzata dall’Automobile Club Acireale in collaborazione con la Scuderia Giarre Corse ... cataniatoday.it Automobilismo: domenica via alla stagione in Sicilia con lo slalom Giarre-Milo - facebook.com facebook