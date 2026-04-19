Il 6 aprile 2026, la distanza tra un uomo nello spazio e la Terra ha toccato il massimo storico di 419.000 chilometri. Questa cifra rappresenta il punto più lontano mai raggiunto da un essere umano dal nostro pianeta durante una missione spaziale. Le missioni di esplorazione continuano a portare gli astronauti a distanze significativamente superiori rispetto al passato. La distanza record è stata confermata dai dati raccolti durante le operazioni di monitoraggio delle navicelle spaziali.

Il 6 aprile 2026, la distanza tra gli esseri umani nello spazio ha raggiunto un picco senza precedenti di 419.643 km. Il primato è stato stabilito nel momento in cui la capsula Orion denominata Integrity, con a bordo quattro astronauti della missione Artemis II, si trovava oltre il lato oscuro della Luna, mentre tre taikonauti occupavano la stazione spaziale cinese Tiangong in orbita terrestre. La nuova geografia del vuoto cosmico. I calcoli effettuati dall’astrofisico McDowell hanno tracciato una linea invisibile ma tangibile che separa l’equipaggio lunare dagli occupanti della base orbitale cinese. Questo valore di 419.643 km non rappresenta solo un dato numerico, ma segna il superamento del precedente limite storico fissato nell’aprile del 1970.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spazio, record di isolamento: l’uomo è a 419.000 km di distanza

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