L’equipaggio di una missione spaziale statunitense sta portando a termine le ultime operazioni prima del ritorno sulla Terra, dopo aver sorvolato la Luna, inclusa una zona poco esplorata chiamata lato “oscuro”. La missione, denominata Artemis 2, utilizza strumenti avanzati per studiare 35 obiettivi, tra cui un cratere sul lato nascosto del satellite naturale. La distanza raggiunta dalla Terra rappresenta un record per questo tipo di missione.

Missione Artemis 2 alla fase conclusiva: l’equipaggio Nasa, iper tecnologico, osserva 35 obiettivi tra cui il cratere del lato «nascosto». Comunicazioni sospese per 50 minuti. Dalle 6 di mattina ora italiana di ieri (6 aprile), la capsula Orion Integrity è entrata nell’area di influenza della gravità lunare. Si dice così poiché è la distanza dal nostro satellite naturale dove la forza d’attrazione è più forte di quella terrestre. Ed è questa situazione ad attrarre la navicella verso il suolo selenico, mentre è la sua velocità a consentirle di non cadere sulla Luna ma di effettuare un sorvolo durante il quale gli astronauti ne stanno osservando alcune regioni in modo dettagliato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’uomo rifà la storia spaziale. Sorvolo sulla Luna «oscura» e distanza record dalla Terra

La diretta da Artemis 2, oggi si fa la storia: il record di distanza dalla Terra e i 40 minuti di buio nel lato oscuro della LunaRoma, 6 aprile 2026 – Oltre i confini del mondo, nello spazio mai esplorato da esseri umani.

Record spaziale, Artemis II raggiunge la massima distanza dalla Terra di sempre. Ora la navicella sfreccia verso casaArtemis II ha battuto il record della massima distanza raggiunta dall’uomo dalla Terra, finora detenuto dall’equipaggio della missione Apollo 13 del...