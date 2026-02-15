Tesla ha deciso di presentare il nuovo Roadster 2026, dopo quasi una decade dall’annuncio ufficiale. Secondo fonti britanniche, il lancio potrebbe avvenire già ad aprile, portando in strada un’auto capace di raggiungere i 400 kmh e con un’autonomia di 1.000 chilometri. La casa di Elon Musk punta a superare i limiti delle auto sportive elettriche, offrendo prestazioni che finora si erano viste solo in concept o prototipi. La novità più attesa riguarda anche la guida non autonoma, che potrebbe essere tra le caratteristiche principali di questa vettura.

"Non ci sarà mai un’altra automobile come questa, se possiamo continuare a chiamarla così". Già nel 2024, alle parole su X di Elon Musk seguiva però lapidario il commento di molti suoi follower: "Se mai potremo vederla". La storia di Tesla Roadster, annunciata nel 2017 e finora mai vista come prodotto reale, rappresenta il caso unico nell’industria automobilistica di un modello con una gestazione infinita, ormai pronto forse a chiudere un ciclo. Con l’intensificarsi delle indiscrezioni sul possibile effettivo debutto entro il prossimo 1°aprile, si ragiona non solo della coincidenza voluta con la data principe destinata agli scherzi, ma anche della prospettiva assai più seria che Roadster rappresenti il punto più alto e anche definitivo dell’esperienza Tesla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tesla Roadster 2026, forse l’attesa è finita: 400 km/h e 1.000 km di autonomia

La Cina fa un passo avanti nel campo delle auto volanti.

La Volvo EX60 è il nuovo SUV elettrico che combina tecnologia avanzata e sostenibilità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.