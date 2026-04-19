A Kiev, sei persone sono rimaste ferite in un attacco a colpi d'arma da fuoco che si è verificato in strada. Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla e si è successivamente barricato in un supermercato nella zona di Demiivka, nel distretto di Holosiivskyi. Il presidente ha dichiarato che l’attentatore era di nazionalità russa. La polizia sta gestendo la situazione e ha circondato il supermercato.

Strage a Kiev a colpi di arma da fuoco. Nella capitale ucraina un uomo ha sparato sulla folla per strada e si è barricato in un supermercato prendendo degli ostaggi nella zona di Demiivka, distretto sud di Holosiivskyi. L’assalitore è stato poi ucciso dalla polizia nel corso di un’operazione di sicurezza, ma l’uomo prima ha ucciso almeno sei persone e provocato 15 feriti (tra cui un neonato di 4 mesi), a vari livelli di gravità. Nella serata di ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso noto che l’assalitore, con precedenti penali, era nato in Russia e viveva da tempo nel Donetsk. "Gli inquirenti stanno seguendo diverse ipotesi....🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spari sulla folla, sei vittime a Kiev. Zelensky: "L’attentatore era russo"

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