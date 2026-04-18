Apre il fuoco e si barrica in un supermercato a Kiev | 6 morti L’attentatore è stato ucciso Zelensky | Era nato in Russia

Da open.online 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Kiev, un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato, causando la morte di sei persone e il ferimento di altre quindici, tra cui un bambino di quattro mesi. Dopo aver tentato di barricarsi all’interno del negozio, l’attentatore è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Il presidente ha dichiarato che l’individuo era nato in Russia. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile.

È salito a sei il bilancio dei morti dell’attentato avvenuto oggi – sabato 18 aprile – a Kiev, mentre i feriti sono 15 tra i quali un bambino di quattro mesi. «Secondo le informazioni mediche – spiega il sindaco della Capitale, Vitali Klitschko – cinque persone sono morte a seguito di una sparatoria in strada e in un supermercato nel quartiere di Holosiivskyi. Una donna, tra le dieci persone ricoverate in ospedale a seguito della sparatoria, è appena deceduta. La sua identità è in fase di accertamento; aveva circa 30 anni». L’attentatore è stato ucciso dalle forze di polizia durante un tentativo di arresto.  L’uomo era nato in Russia e viveva nella regione di Donetsk.🔗 Leggi su Open.online

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