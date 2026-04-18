A Kiev, un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato nel quartiere Holosiivskyi, causando la morte di alcune persone e ferendone altre, tra cui una bambina. Dopo aver sparato sulla folla, l’uomo ha preso degli ostaggi e si è barricato all’interno del negozio. Le forze di sicurezza sono intervenute e hanno ucciso l’attentatore, mettendo fine all’assalto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Roma, 18 aprile 2026 – Paura in strada a Kiev. Diverse persone sono morte e altre, tra cui una bambina, sono rimaste ferite dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato nel quartiere Holosiivskyi. Lo sconosciuto ha aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno due morti, quindi si è barricato in un supermercato prendendo con sé alcune persone come ostaggi. L'uomo è stato colpito a morte durante un'operazione delle forze di polizia e delle squadre speciali. Lo riferiscono i media ucraini. Stando alle fonti locali, lo sparatore sarebbe un uomo di circa sessant'anni, la cui identità non è nota. Un video pubblicato da Ukrainska Pravda mostra un uomo con i capelli bianchi correre lungo una strada imbracciando un fucile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spara sulla folla, poi prende ostaggi e si barrica in un supermercato: ucciso attentatore a Kiev

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